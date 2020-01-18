​Азербайджанские клубы провели контрольные матчи в Анталье

Азербайджанские клубы, находящиеся на учебно-тренировочном сборе в турецком городе Анталья, проводят здесь свои контрольные матчи.

Как передает Report, сегодня 4 представителя страны провели товарищеские встречи.

Последний чемпион азербайджанской премьер-лиги "Карабах" в первой игре встретился с румынским "Академика Клинчени". Матч завершился вничью 2:2.

В своей второй игре на сборах, "Габала" победила российский клуб "Чайка" со счетом 3:0. Ранее, наша команда с аналогичным результатом уступила венгерской МТК.

"Сумгайыт" проигравший "Капошвару" (Венгрия) со счетом 3:4, сегодня сыграл вничью 1:1 с румынским "Политехнику".

И, наконец отечественный клуб "Сабаил" уступивший в первом матче представителю Казахстана "Жетису" (0:1), проиграл также украинскому "Олимпику" - 1:3.