​Азербайджанские клубы провели контрольные матчи в Анталье

Азербайджанские клубы, находящиеся на учебно-тренировочном сборе в турецком городе Анталья, проводят здесь свои контрольные матчи.
Как передает Report, сегодня 4 представителя страны провели товарищеские встречи.
Последний чемпион азербайджанской премьер-лиги "Карабах" в первой игре встретился с румынским "Академика Клинчени". Матч завершился вничью 2:2.
В своей второй игре на сборах, "Габала" победила российский клуб "Чайка" со счетом 3:0. Ранее, наша команда с аналогичным результатом уступила венгерской МТК.
"Сумгайыт" проигравший "Капошвару" (Венгрия) со счетом 3:4, сегодня сыграл вничью 1:1 с румынским "Политехнику".
И, наконец отечественный клуб "Сабаил" уступивший в первом матче представителю Казахстана "Жетису" (0:1), проиграл также украинскому "Олимпику" - 1:3.