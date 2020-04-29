Азербайджанские футболисты нарушили карантин - ВИДЕО

Азербайджанские футболисты нарушили правила введенного в стране особого карантинного режима и провели ночные тренировки на открытом воздухе.

Как сообщает Report, это капитан "Сабаила" Эльтун Ягублу и нападающий "Зиря" Агабала Рамазанов.

Э.Ягублу поделился видео на своем аккаунте в "Инcтаграме" и указал время проведения тренировки - 02:20 ночи. Видео, скорее всего, снято на Приморском бульваре. При этом Ягублу оставил на кадрах надпись Stay at home ("оставайся дома").

Решением оперативного штаба при Кабинете министров запрещено выходить из дома без разрешения, вход во все парки закрыт.

Эльтун Ягублу выступает в "Сабаиле" с 2017 года. Агабала Рамазанов перешел из "Сабаила" в "Зиря" в начале этого года.