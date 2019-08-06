Азербайджанские борцы выступят на турнире Гран-при в Грузии

С 7 по 10 августа в Тбилиси пройдет турнир Гран-при по вольной и греко-римской борьбе памяти Вахтанга Балавадзе и Гиви Картозия.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, на соревновании нашу страну представят две сборные.

В турнире вольников под руководством тренеров Арифа Абдуллаева и Садруддина Айгубова выступят Георги Эдишерашвили, Шахин Мухтаров (оба 57 кг), Мирджалал Гасанзаде, Парвиз Ибрагимов, Руслан Гасымов, Ахмеднаби Гвартазилов (все по 61 кг), Гитиномагомед Гаджиев, Давуд Ибрагимов (оба 70 кг), Тогрул Аскеров, Исмаил Абдуллаев (оба 74 кг), Ибрагим Юсубов (79 кг), Гаджимурад Магомедсеидов (86 кг) и Шамиль Зубаиров (92 кг).

Наши борцы греко-римского стиля будут бороться под руководством старшего тренера Ровшана Байрамова и тренера Тураджа Гусейнли. В состав вошли Талех Мамедов (60 кг), Мурад Мамедов, Эльман Мухтаров (оба 63 кг), Кямран Мамедов (67 кг), Исламбек Дадов (72 кг), Гасан Алиев (77 кг), Эльвин Мурсалиев, Рафиг Гусейнов (оба 82 кг), Орхан Нуриев (97 кг) и Бека Канделаки (130 кг).

Отметим, что в судейской коллегии Гран-при будет участвовать судья международного уровня Габиб Нурулу.