Азербайджанские борчихи завоевали очередную медаль в чемпионате Европы

Еще одна азербайджанская спортсменка - Алена Колесник стала бронзовой призершей чемпионата Европы в Бухаресте (Румыния).

Как сообщает Report, в дуэли за третье место спортсменка, ведущая борьбу в весовой категории 57 кг, обыграла болгарку Николову Христову.

Другая азербайджанская борчиха - Татьяна Омельченко (62 кг) будет бороться за бронзу вместе с украинкой Илоной Прокопевнюк.

В финале Элис Манолова (65 кг) попытается обыграть Кристу Инче (Румыния).

Отметим, что в первый день соревнований в женской борьбе Эмилия Гамбарова (59 кг) завоевала бронзовую медаль.