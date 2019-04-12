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Азербайджанские борчихи завоевали очередную медаль в чемпионате Европы

Азербайджанские борчихи завоевали очередную медаль в чемпионате Европы

Еще одна азербайджанская спортсменка - Алена Колесник стала бронзовой призершей чемпионата Европы в Бухаресте (Румыния). 

Как сообщает Report, в дуэли за третье место спортсменка, ведущая борьбу в весовой категории 57 кг, обыграла болгарку Николову Христову. 

Другая азербайджанская борчиха - Татьяна Омельченко (62 кг) будет бороться за бронзу вместе с украинкой Илоной Прокопевнюк. 

В финале Элис Манолова (65 кг) попытается обыграть Кристу Инче (Румыния).

Отметим, что в первый день соревнований в женской борьбе Эмилия Гамбарова (59 кг) завоевала бронзовую медаль. 

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