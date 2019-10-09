Азербайджан ведет в счете в матче с Бахрейном - ОБНОВЛЕНО - 3

Идет 72-я минута матча сборных Азербайджана и Бахрейна.

Как сообщает Report, наша команда выигрывает со счетом 3:2. Так, на 61-й минуте Тамкин Халилзаде выводит гостей вперед, затем на 68-й минуте Мохаммед Саад, восстанавливает равновесие в счете - 2:2. Но, через две минуты, благодаря точному удару Рамиля Шейдаева, Азербайджан вновь выходит вперед - 3:2.

*** 21:20

Завершилась первая половина товарищеского матча сборных Азербайджана и Бахрейна.

Как сообщает Report, счет во встрече был открыт на 31-й минуте игроком хозяев поля Абдулвахабом А.Рахманом. Но ближе к перерыву, в результате грубой ошибки в обороне хозяев, нашей команде удалось восстановить равновесие. Так, на 41-й минуте Юсуф практически сам отпасовал Дадашову, который нанес мощный удар - 1:1.

*** 20:24

Определился стартовый состав предстоящего товарищеского матча сборных Азербайджана и Бахрейна.

Как сообщает Report, возглавляемая Николой Юрчевичем команда выйдет на игровое поле в следующем составе:

Вратарь: Эмиль Балаев

Защитники: Шахрияр Рагимов, Бадави Гусейнов (к), Бахлул Мустафазаде, Аббас Гусейнов

Полузащитники: Ричард Алмейда, Эдди Исрафилов, Эмин Махмудов

Нападающие: Агабала Рамазанов, Руфат Дадашов, Рамиль Шейдаев.

Отметим, что предстоящий сегодня в городе Ар Рифа на Национальном стадионе Бахрейна матч начнется в 20:30 по бакинскому времени.