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Азербайджан после первого тайма проигрывает Уэльсу

Азербайджан после первого тайма проигрывает Уэльсу

Сборная Азербайджана по футболу проводит последний домашний матч в рамках отборочного этапа ЕВРО-2020.

Как передает "Report" после первого тайма сборная Азербайджана проигрывает со счетом 0:2.

На 10-й минуте первый гол после углового забил Мур, на 34-й минуте Уилсон удвоил преимущество гостей.

На данный момент сборная Азербайджана с одним очком занимает последнее место в группе Е и лишена шансов выступить на Евро-2020, четыре матча которого пройдут в Баку. 

Кроме того, наша команда не сможет даже покинуть последнюю строчку, переместившись на более лучшую позицию.

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