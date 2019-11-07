Азербайджан может продвинуться в рейтинге УЕФА за счет победы "Карабаха"

Азербайджан может продвинуться в рейтинге УЕФА после матча "Карабаха" в Кипре против АПОЭЛ в рамках IV тура группового этапа Лиги Европы.

Как сообщает Report, это произойдет, если представитель Агдама одержит победу. В настоящее время имеющий 18,500 очков Азербайджан опередит не имеющую представителей в еврокубке Беларусь (18,875) и поднимется с 26 на 25 место.

Если "Карабах" одержит победу над АПОЭЛ, Азербайджан может подняться и на 24-ую ступень. Однако для этого казахстанская "Астана" должна проиграть дома голландской AZ.

После встречи в Никосии киприоты также продвинутся в рейтинге УЕФА. Имеющее сейчас 25,250 очков и занимающее 16 место островное государство за счет победы АПОЭЛ может подняться на 15 место и опередить Грецию (25,300). Единственный представитель Эллады на еврокубке "Олимпиакос" вчера в IV туре группового этапа Лиги чемпионов проиграл со счетом 0:2 германской "Баварии" и не принес очков стране в рейтинге.

Отметим, что матч между АПОЭЛ и "Карабахом" стартует сегодня в 21:55 по бакинскому времени.