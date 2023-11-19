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Азербайджанскую сборную в выездной игре в Бельгии поддерживают свыше 200 болельщиков

Азербайджанскую сборную в выездной игре в Бельгии поддерживают свыше 200 болельщиков Сборная Азербайджана по футболу не осталась без поддержки в выездной игре последнего тура отборочного раунда ЕВРО-2024 против Бельгии.
Футбол
19 ноября 2023 г. 22:01
Азербайджанскую сборную в выездной игре в Бельгии поддерживают свыше 200 болельщиков

Сборная Азербайджана по футболу не осталась без поддержки в выездной игре последнего тура отборочного раунда ЕВРО-2024 против Бельгии.

Как сообщает командированный в Брюссель корреспондент Report, на Стадионе короля Бодуэна в бельгийской столице азербайджанскую команду поддерживают свыше 200 болельщиков.

Отметим, что встреча началась в 21:00 по бакинскому времени. К концу первой половины игры хозяева ведут в счете - 4:0.

Сборная Бельгии набрала 17 очков и занимает вторую строчку в группе F, Азербайджан идет четвертым, у него в активе 7 очков.

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