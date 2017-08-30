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    Азербайджанское национальное антидопинговое агентство и УЕФА заключат соглашение о сотрудничестве

    После достижения официальной договоренности во время всех международных игр представителям агентства предоставят право брать допинг-тест

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В ближайшие дни Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) и УЕФА заключат соглашение о сотрудничестве.

    Об этом Report сообщила исполнительный директор AMADA Шафаг Гусейнли.

    По ее словам, после достижения официальной договоренности во время всех международных игр в пределах страны представителям агентства предоставят право брать допинг-тест.

    Данное разрешение также коснется отборочных групповых игр сборной Азербайджана на чемпионате мира 2018 года и домашних матчей "Карабаха" в групповом раунде Лиги чемпионов.

    Отметим, что 5 июля AMADA заключила с АФФА Меморандум о взаимопонимании. В соответствии с пунктами меморандума, с этого сезона выступающие в Премьер-лиге Азербайджана, а также привлеченные в национальные команды Азербайджана футболисты будут проходить допинг-контроль. Кроме того, будут проводиться различные мероприятия, семинары, просветительская работа. 

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