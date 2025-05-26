Азербайджанский врач сборной ОАЭ высоко оценил организацию ЧМ по мини-футболу в Баку

Азербайджанский врач сборной ОАЭ высоко оценил организацию ЧМ по мини-футболу в Баку

Азербайджанский терапевт и врач сборной ОАЭ по мини-футболу Фаиг Гусейнов поделился впечатлениями о прошедшем в Баку чемпионате мира.

В комментарии Report он положительно отозвался о Национальной гимнастической арене, где проходил чемпионат мира.

Гусейнов выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву и руководству Федерации мини-футбола Азербайджана за огромную работу, проделанную для проведения столь грандиозного мероприятия.

"Я был очень взволнован, приехав на родину и увидев Национальную гимнастическую арену в великолепном состоянии. Организация просто великолепна", - отметил специалист.

Он выразил желание быть полезным также для азербайджанского футбола: "Я работаю в футболе с 1970-х годов, со времен таких футболистов, как Искендер Джавадов и Машаллах Ахмедов. Очень хотелось бы получить приглашение от сборной Азербайджана по футболу".

Отметим, что сборная ОАЭ, с которой работает Фаиг Гусейнов, проиграла оба матча на чемпионате мира и лишилась шансов на выход из группы.