Азербайджанский тренер: В провале сборной виноват Де Бьязи

16:35 "Последние игры показали, что команда терпит неудачи. Это прямая вина главного тренера".

Последние игры сборная команда Азербайджана терпит неудачи, ответственность за эти провалы лежат на главном тренере.

Об этом в интервью Report заявил бывший главный тренер "Кяпаза" Этибар Ибрагимов, комментируя поражение сборной Азербайджана в товарищеских матчах с Мальтой и Латвией.

По словам специалиста, в сборной есть талантливые футболисты. "Я уверен, что у них все получится. Для этого есть все условия. Не могу сказать, почему не получается сейчас, поскольку я не в команде и не знаю, что произошло", - сказал он.

Ибрагимов также оценил работу главного тренера сборной Джанни Де Бьязи. "Принимая предложение Де Бьязи должен был знать в какую команду идет, что в ней может исправить и каков будет результат. Но это не значит, что Де Бьязи - слабый специалист и не может справиться. Он добился больших успехов в сборной Албании и зарекомендовал себя в Европе. Однако это не гарантирует ему успех во всех командах. Со временем ты понимаешь, что ничего не получается, что это не твоя команда, и просто уходишь. Таких случаев на практике много".

Этибар Ибрагимов будет работать в академии "Айнтрахта" в Китае. Он подпишет контракт с Франкфуртской командой на 1 + 2 года.