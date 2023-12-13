Азербайджанский тренер отстранен от футбола за фальсификацию документов

Тренер выступающей в Лиге U-13 команды "Баку Спортинг" Шамиль Мамедов отстранен от футбола на 12 месяцев (6 из которых условно) за участие в фальсификации документов.

Тренер выступающей в Лиге U-13 команды "Баку Спортинг" Шамиль Мамедов отстранен от футбола на 12 месяцев (6 из которых условно) за участие в фальсификации документов.

Как сообщает Report, соответствующее решение принял дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

В качестве причины подобного решения указывается выступление не имеющего лицензии Али Гусейнова в составе команды под именем заявленного под №9 Романа Баяндурова.

Али Гусейнов участвовал в 9 играх. По этой причине "Баку Спортингу" присуждаются технические поражения (0:3) в девяти матчах Лиги.