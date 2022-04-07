Азербайджанский футбольный тренер Этибар Ибрагимов договорился с немецким клубом "Айнтрахт".
По сообщению Report, 44-летний специалист будет работать в Академии "Айнтрахта" в Китае.
С Ибрагимовым будет подписан контракт на 1+2 года. После решения визового вопроса он отправится в Германию, а оттуда - в Китай.
Отметим, что Этибар Ибрагимов был главным тренером клуба "Кяпяз" в сезоне 2018/2019. Ранее он также посещал курсы повышения квалификации в "Айнтрахте".
Азербайджанский тренер будет работать в "Айнтрахте"Азербайджанский тренер будет работать в "Айнтрахте" Азербайджанский футбольный тренер Этибар Ибрагимов договорился с немецким клубом "Айнтрахт". По сообщению Report, 44-летний специалист будет работать в Академии "Айнтрахта" в Китае. С Ибрагимовым будет подписан контракт на 1+2 года. После решения визово
Футбол
7 апреля 2022 г. 12:09
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Азербайджанский футбольный тренер Этибар Ибрагимов договорился с немецким клубом "Айнтрахт".
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