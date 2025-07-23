О нас

Азербайджанский тхэквондист победил представителя Армении на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Азербайджанский тхэквондист победил представителя Армении на Европейском юношеском олимпийском фестивале Азербайджанский тхэквондист Мехди Будаглы победил соперника из Армении на XVIII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале Сергея Давтяна и получил путевку в 1/8 финала.
Футбол
23 июля 2025 г. 17:20
Азербайджанский тхэквондист победил представителя Армении на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Азербайджанский тхэквондист Мехди Будаглы победил соперника из Армении на XVIII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале и получил путевку в 1/8 финала.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Чемпион мира и Европы, выступающий в весовой категории до 48 кг, был объявлен победителем в первом раунде, так как соперник не вышел на поединок. В 1/16 финала наш представитель победил армянина Сергея Давтяна и получил путевку в следующий раунд.

Соперником Мехди Будаглы в 1/8 финала станет представитель Турции Алтуг Кеске.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani taekwondo athlete defeats Armenian opponent at European Youth Olympic Festival

Экслюзивные новости

ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
23 июля 2025 г. 16:41
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
22 июля 2025 г. 15:12
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
18 июля 2025 г. 11:53
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
17 июля 2025 г. 11:52
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi