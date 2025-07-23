Азербайджанский тхэквондист победил представителя Армении на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Азербайджанский тхэквондист Мехди Будаглы победил соперника из Армении на XVIII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале Сергея Давтяна и получил путевку в 1/8 финала.

Азербайджанский тхэквондист Мехди Будаглы победил соперника из Армении на XVIII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале и получил путевку в 1/8 финала.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Чемпион мира и Европы, выступающий в весовой категории до 48 кг, был объявлен победителем в первом раунде, так как соперник не вышел на поединок. В 1/16 финала наш представитель победил армянина Сергея Давтяна и получил путевку в следующий раунд.

Соперником Мехди Будаглы в 1/8 финала станет представитель Турции Алтуг Кеске.