Азербайджанский судья ФИФА получил назначение на игру Лиги конференций УЕФА

Азербайджанская бригада арбитров получила назначение на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу между "Юргорденом" (Швеция) и "Ильвесом" (Финляндия).

Азербайджанская бригада арбитров получила назначение на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу между "Юргорденом" (Швеция) и "Ильвесом" (Финляндия).

Как сообщает Report, главным судьей встречи назначен Эльчин Масиев, которому буду помогать лайнсмены Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов, а также четвертый рефери Фарид Гаджиев. На VAR будет Алияр Агаев, а Ингилаб Мамедов выступит в роли AVAR.

Матч состоится 15 августа в Стокгольме (Швеция) на стадионе "Стокгольм Арена".