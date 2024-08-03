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Азербайджанский судья ФИФА получил назначение на игру Лиги конференций УЕФА

Азербайджанский судья ФИФА получил назначение на игру Лиги конференций УЕФА Азербайджанская бригада арбитров получила назначение на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу между "Юргорденом" (Швеция) и "Ильвесом" (Финляндия).
Футбол
3 августа 2024 г. 14:37
Азербайджанский судья ФИФА получил назначение на игру Лиги конференций УЕФА

Азербайджанская бригада арбитров получила назначение на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу между "Юргорденом" (Швеция) и "Ильвесом" (Финляндия).

Как сообщает Report, главным судьей встречи назначен Эльчин Масиев, которому буду помогать лайнсмены Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов, а также четвертый рефери Фарид Гаджиев. На VAR будет Алияр Агаев, а Ингилаб Мамедов выступит в роли AVAR.

Матч состоится 15 августа в Стокгольме (Швеция) на стадионе "Стокгольм Арена".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı FIFA referisi UEFA Konfrans Liqasının oyununa təyinat alıb

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