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Азербайджанский рефери показал 11 желтых карточек и отменил в гол в полуфинале Кубка Греции

Азербайджанский рефери показал 11 желтых карточек и отменил в гол в полуфинале Кубка Греции Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев обслужил ответный матч полуфинала Кубка Греции по футболу между "Олимпиакосом" и "АЕК".
Футбол
12 апреля 2023 г. 23:07
Азербайджанский рефери показал 11 желтых карточек и отменил в гол в полуфинале Кубка Греции

Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев обслужил ответный матч полуфинала Кубка Греции по футболу между "Олимпиакосом" и "АЕК".

Как передает Report, матч завершился победой представителя Пирей - 2:1. Однако из-за того, что хозяева уступили сопернику в первом матче со счетом 0:3, они прекратили борьбу в кубке страны.

По ходу матча А.Агаев показал игрокам 11 желтых карточек, шесть - игрокам "Олимпиакоса", пять - "АЕК".

Кроме того, гол, забитый гостями на 70-й минуте, был отменен из-за офсайда после просмотра VAR.

Азербайджанский рефери также приостановил матч на 27-й минуте, создав условия для ифтара (вечерний прием пищи и жидкости в священный месяц Рамазан - ред.) постившимся игрокам-мусульманам.

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Версия на азербайджанском языке Yunanıstan Kuboku: Əliyar Ağayev 11 futbolçunu cəzalandırıb, qonaqların qolu ləğv edilib

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