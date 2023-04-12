Азербайджанский рефери показал 11 желтых карточек и отменил в гол в полуфинале Кубка Греции

Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев обслужил ответный матч полуфинала Кубка Греции по футболу между "Олимпиакосом" и "АЕК".
Как передает
По ходу матча А.Агаев показал игрокам 11 желтых карточек, шесть - игрокам "Олимпиакоса", пять - "АЕК".
Кроме того, гол, забитый гостями на 70-й минуте, был отменен из-за офсайда после просмотра VAR.
Азербайджанский рефери также приостановил матч на 27-й минуте, создав условия для ифтара (вечерний прием пищи и жидкости в священный месяц Рамазан - ред.) постившимся игрокам-мусульманам.