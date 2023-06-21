Азербайджанский рефери отсудил матч открытия чемпионата Европы по футболу

В Тбилиси состоялся матч открытия чемпионата Европы по футболу U-21, который отсудил рефери ФИФА из Азербайджана Алияр Агаев.

В Тбилиси состоялся матч открытия чемпионата Европы по футболу U-21, который отсудил рефери ФИФА из Азербайджана Алияр Агаев.

Как передает Report , на стадионе имени Михаила Месхи встретились сборные Бельгии и Нидерландов. Игра группы А завершилась нулевой ничьей, 36-летний арбитр показал пять желтых карточек - три бельгийцам и две нидерландцам.

В другой встрече этой группы была зафиксирована сенсация. Сборная Грузии обыграла дома Португалию двумя безответными мячами.

В первом матче группы B сборная Украины обыграла Хорватию – 2:0. Счет открыл Алексей Кащук, который прошлый сезон провел в аренде в бакинском "Сабахе". Атакующий полузащитник забил первый гол континентального первенства на 19-й минуте. Он также отличился голевой передачей на Даниила Сикана на 48-й минуте.

Матч группы B между Румынией и Испанией начнется сегодня в 22:45 по бакинскому времени.

Отметим, что финальный матч чемпионата Европы U-21, совместно организованного Грузией и Румынией, состоится 8 июля.