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    Азербайджанский рефери ФИФА удостоен награды

    Ему присуждена премия Сверкающая звезда

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев удостоен награды в Европе. 

    Как сообщает Report, выборы проводились блогом The3rdTeam, который специализируется в сфере международного футбольного судейства в УЕФА. 

    29-летнему рефери присуждена премия "Сверкающая звезда" Rising Referee Star Award 2016 за развитие в 2016 году. В этом большую роль сыграло судейство А.Агаева в матчах группового раунда Лиги Европы, чемпионата Европы по футболу U-19.

    Отметим, что звания лучшего рефери года удостоен англичанин Марк Клаттенбург. 

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