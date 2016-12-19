Азербайджанский рефери ФИФА удостоен награды

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев удостоен награды в Европе.

Как сообщает Report, выборы проводились блогом The3rdTeam, который специализируется в сфере международного футбольного судейства в УЕФА.

29-летнему рефери присуждена премия "Сверкающая звезда" Rising Referee Star Award 2016 за развитие в 2016 году. В этом большую роль сыграло судейство А.Агаева в матчах группового раунда Лиги Европы, чемпионата Европы по футболу U-19.

Отметим, что звания лучшего рефери года удостоен англичанин Марк Клаттенбург.