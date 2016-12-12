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    Азербайджанский рефери ФИФА примет участие на курсах УЕФА

    Курсы пройдут в испанском городе Малага

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ С 30 января будущего года в испанском городе Малага при организационной поддержке УЕФА пройдут курсы для входящих в ТОП и 1-ю группу рефери ФИФА.

    Как сообщает Report, на курсах УЕФА также будет участвовать азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев.

    Курсы будут 25-ми по счету.

    Курсы, на которых также примут участие такие известные рефери, как Мартин Аткинсон, Марк Клаттенбург, Клеман Тюрпен, Дениз Айтекин, Феликс Брых, Виктор Кашшаи, Никола Риццоли, Альберто Ундиано Мальенко и другие, завершатся 1 февраля.  

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