Азербайджанский рефери ФИФА примет участие на курсах УЕФА

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ С 30 января будущего года в испанском городе Малага при организационной поддержке УЕФА пройдут курсы для входящих в ТОП и 1-ю группу рефери ФИФА.

Как сообщает Report, на курсах УЕФА также будет участвовать азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев.

Курсы будут 25-ми по счету.

Курсы, на которых также примут участие такие известные рефери, как Мартин Аткинсон, Марк Клаттенбург, Клеман Тюрпен, Дениз Айтекин, Феликс Брых, Виктор Кашшаи, Никола Риццоли, Альберто Ундиано Мальенко и другие, завершатся 1 февраля.