Азербайджанский рефери ФИФА приглашен на курсы УЕФА для самых лучших судей

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев приглашен на курсы для самых лучших футбольных судей, которые стартуют 29 января в Мальте.

Как сообщает Report, на организуемых УЕФА в 26 раз курсах, примут участие ведущие европейские судьи и новые рефери ФИФА. Отметим, что в трехдневных курсах будут участвовать 56 мужчин-судей и 21 женщина-судья I и II элитной категорий.

Отметим, что Алияр Агаев один из 7 судей II категории, приглашенных к участию в курсах.