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    Азербайджанский рефери ФИФА получил назначение на очередной матч в Лиге Европы

    Алияр Агаев отправится в Македонию

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев получил назначение на матч группового раунда Лиги Европы.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, молодой главный арбитр рассудит матч "Вардар" (Македония) - "Реал Сосьедад" (Испания) группы L Лиги Европы.

    Боковыми судьями матча будут Зейнал Зейналов и Рза Мамедов. Функцию дополнительных помощников судьи выполнят Рагим Гасанов и Орхан Мамедов. В качестве четвертого судьи будет представлен Мубариз Гашимов.

    Отметим, что матч пройдет 19 октября в Скопье. 

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