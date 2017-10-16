Азербайджанский рефери ФИФА получил назначение на очередной матч в Лиге Европы

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев получил назначение на матч группового раунда Лиги Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, молодой главный арбитр рассудит матч "Вардар" (Македония) - "Реал Сосьедад" (Испания) группы L Лиги Европы.

Боковыми судьями матча будут Зейнал Зейналов и Рза Мамедов. Функцию дополнительных помощников судьи выполнят Рагим Гасанов и Орхан Мамедов. В качестве четвертого судьи будет представлен Мубариз Гашимов.

Отметим, что матч пройдет 19 октября в Скопье.