Азербайджанский рефери ФИФА получил назначение на матч отборочного раунда ЕВРО-2024

Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев получил назначение на матч отборочного раунда ЕВРО-2024.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ФИФА, Агаев обслужит матч между сборными Финляндии и Северной Ирландии.
Помогать 36-летнему арбитру будут Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Функции четвертого судьи будет выполнять Кямал Умудлу. Арбитром VAR назначен Эльчин Масиев, а арбитром AVAR - Джавид Джалилов.
Встреча пройдет 17 ноября в Хельсинки, стартовый свисток прозвучит в 21:00 по бакинскому времени.