О нас

Азербайджанский рефери ФИФА получил назначение на матч отборочного раунда ЕВРО-2024

Азербайджанский рефери ФИФА получил назначение на матч отборочного раунда ЕВРО-2024 Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев получил назначение на матч отборочного раунда ЕВРО-2024.
Футбол
14 ноября 2023 г. 14:09
Азербайджанский рефери ФИФА получил назначение на матч отборочного раунда ЕВРО-2024

Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев получил назначение на матч отборочного раунда ЕВРО-2024.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ФИФА, Агаев обслужит матч между сборными Финляндии и Северной Ирландии.

Помогать 36-летнему арбитру будут Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Функции четвертого судьи будет выполнять Кямал Умудлу. Арбитром VAR назначен Эльчин Масиев, а арбитром AVAR - Джавид Джалилов.

Встреча пройдет 17 ноября в Хельсинки, стартовый свисток прозвучит в 21:00 по бакинскому времени.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın FIFA referisi AVRO-2024-ün seçmə mərhələ oyununa təyinat alıb

Самое читаемое

Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
13 ноября 2023 г. 14:07
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
7 ноября 2023 г. 15:17
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
8 ноября 2023 г. 12:02
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
9 ноября 2023 г. 06:54
ОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание Молодежной столицы Тюркского мира 2024
ФотоОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024"
10 ноября 2023 г. 02:53
В Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
ФотоВ Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
10 ноября 2023 г. 13:06
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
10 ноября 2023 г. 22:50
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
11 ноября 2023 г. 11:44
АПЛ: Тоттенхэм проиграл Вулверхэмптону, пропустив два гола в добавленное время
ВидеоАПЛ: "Тоттенхэм" проиграл "Вулверхэмптону", пропустив два гола в добавленное время
11 ноября 2023 г. 19:16
Тахир Миркишили: Доходы госбюджета в 2024 году могут превысить ожидания
Тахир Миркишили: Доходы госбюджета в 2024 году могут превысить ожидания
13 ноября 2023 г. 11:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi