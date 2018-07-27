Азербайджанский рефери ФИФА получил назначение на матч Лиги Чемпионов

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев получил назначение на матч Лиги Чемпионов

Как сообщает Report со ссылкой на сайт АФФА, главным арбитром встречи в рамках третьего квалификационного раунда между австрийским "Зальцбургом" и победителем второго квалификационного раунда "Шкендия" (Македония) - "Шериф" (Молдавия) 7 августа в Австрии назначен Алияр Агаев.

Ему будут помогать Рза Мамедов и Зейнал Зейналов. Функции четвертого арбитра будет выполнять Орхан Мамедов.