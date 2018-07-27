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    Азербайджанский рефери ФИФА получил назначение на матч Лиги Чемпионов

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев получил назначение на матч Лиги Чемпионов

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт АФФА, главным арбитром встречи в рамках третьего квалификационного раунда между австрийским "Зальцбургом" и победителем второго квалификационного раунда "Шкендия" (Македония) - "Шериф" (Молдавия) 7 августа в Австрии назначен Алияр Агаев.

    Ему будут помогать Рза Мамедов и Зейнал Зейналов. Функции четвертого арбитра будет выполнять Орхан Мамедов.

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