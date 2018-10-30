Азербайджанский полузащитник признан лучшим футболистом тура в России 

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Полузащитник клуба "Ростов" Аяз Гулиев признан лучшим футболистом XII тура российской Премьер-лиги.

Как сообщает Report, это указывается в рейтинге, представленном InStat Index. Этнический азербайджанец с 361 баллом в активе удостоен первого места.

Наряду с 22-летним футболистом, в тройке лучших числятся форвард московского "Локомотива" Антонио Эдер (357 баллов) и защитник "Динамо" Себастьян Холмэн (341 балл).

Отметим, что в домашней встрече в рамках XII тура "Ростов", победив "Aнжи" со счетом 1:0, с 21 очком в активе расположился на 4-м месте. Аяз Гулиев в этой встрече выступал на поле до последней минуты, получив желтую карточку.