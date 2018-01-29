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    Азербайджанский клуб взял в аренду футболиста сборной Молдовы

    Сабаиль включил в состав нового футболиста

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Клуб "Сабаиль" включил в свой состав футболиста сборной Молдовы Евгения Кочука.

    Как сообщили Report в пресс-службе клуба, 24-летний полузащитник будет выступать в азербайджанской команде до конца сезона. Он взят в аренду у словацкого клуба "Жилина".

    Отметим, что в 2012-2016 годах Евгений Кочук играл на родине в клубе "Дачия". Перешедший в 2016 году в словацкий клуб "Жилина" полузащитник здесь стал товарищем по команде нападающего сборной Азербайджана Рамиля Шейдаева и завоевал золотую медаль чемпионата страны. С 2015 года он провел в составе сборной Молдовы 4 матча. 

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