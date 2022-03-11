Азербайджанский клуб продвинулся на 16 строк в рейтинге европейских клубов

ФК «Карабах» поднялся на 16 строк в рейтинге европейских клубов.

ФК «Карабах» поднялся на 16 строк в рейтинге европейских клубов.

Как передает Report, рейтинг составлен Международной федерацией футбольной истории и статистки.

В настоящее время в списке из 170 клубов континента представитель Агдама, имеющий 129 очков, расположился на 72-м месте. В прошлом месяце клуб с 85,6 очками был на 88 месте.

Еще один представитель Азербайджана ФК «Нефтчи» с 81,5 очками расположился на 134-й строчке.

Список по-прежнему возглавляет европейский клуб. Но лидирует уже не нидерландский «Аякс», а английский «Челси».