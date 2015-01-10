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    Азербайджанский клуб приобретет футболиста "Фейеноорд"

    Бакинский клуб подпишет с футболистом контракт сроком на 1.5 года

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Бакинский "Интер" осуществит трансфер Рубена Шакена, недавно покинувшего клуб "Фейеноорд". Как сообщает Report со ссылкой Voetbal İnternational, 32-летний полузащитник в ближайшее время подпишет контракт со столичным клубом.

    Издание сообщает, что бакинский клуб подпишет контракт сроком на 1.5 года с футболистом, который с 2010 выступает за клуб "Фейеноорд".

    Отметим, что за свою профессиональную карьеру футболиста Рубен Шакен выступал за голландские "Камбур", "Вендам" и "Венло". В 2012 году он получил приглашение в национальную сборную Голландии. 

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