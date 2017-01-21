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    Азербайджанский клуб подписал контракт с нигерийским футболистом

    Латифу сегодня выйдет на первую тренировку

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Находящийся на учебно-тренировочных сборах в турецком городе Анталья ФК "Зиря" продолжает трансферную деятельность.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, сегодня к команде присоединился еще один футболист.

    Это нигерийский защитник Аким Латифу. С ним был подписан контракт на 1,5 года. Латифу сегодня выйдет на первую тренировку с "Зиря".

    Отметим, что А.Латифу начал карьеру в Нигерии. Он также выступал в Норвегии, Украине и Турции. Футболист также защищал цвета сборной Нигерии.

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