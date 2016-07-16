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    ​Азербайджанский клуб отменил учебно-тренировочный сбор в Турции

    Команда проведет очередной этап подготовки в пределах страны

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Клуб “Зиря”, ведущий борьбу в Премьер-лиге Азербайджана по футболу, принял решение об отмене учебно-тренировочного сбора в турецком регионе Болу.

    Как сообщает Report, руководство клуба приняло это решение в связи с ситуацией в Турции. Команда проведет очередной этап подготовки в пределах страны.

    Отметим, что клуб “Зиря” сегодня утром должен был отправиться в Турцию для проведения очередного летнего этапа подготовки. Однако из-за известных событий в Турции был отменен авиарейс, которым должна была полететь команда. 

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