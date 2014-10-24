Азербайджанский клуб "Карабах" одержал победу в рамках группового этапа Лиги Европы

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Карабах" провел свой третий матч в рамках группового этапа Кубка Европы УЕФА.

Как сообщает Report, агдамский клуб сыграл в гостях с украинским "Днепром".

Матч прошел при ровной борьбе, однако благодаря единственному голу, забитому на 21-й минуте македонским легионером "Карабаха" Муаремом, азербайджанский клуб смог одержать победу.

Отметим, что это стало первой победой азербайджанского клуба в финальной стадии еврокубков.

В другом матче группы F, в которой находится "Карабах", итальянский "Интер" у себя доме не смог сломить сопротивление французского "Сент-Этьена". Матч завершился со счетом 0-0.

По результатам третьего тура, подопечные Гурбана Гурбанова занимают второе место в группе с четырьмя очками в активе, после "Интера", у которого семь очков. На третьем месте "Сент-Этьен", который сыграл все три матча вничью. На последнем месте "Днепр", у которого одно очко.

Следующий матч "Карабах" сыграет на своем поле с "Днепром" 6 ноября.