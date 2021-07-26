Азербайджанский и армянский представители назначены на одну игру

Судья-инспектор международного класса Асим Худиев получил новое назначение от УЕФА.

Судья-инспектор международного класса Асим Худиев получил новое назначение от УЕФА.

Как передает Report, он выступит судьей-инспектором на ответной игре между белорусским клубом "Торпеда-БелАз" и датским клубом "Копенгаген" в рамках второго квалификационного этапа Лиги конференций УЕФА.

Встреча состоится 29 июля на центральном стадионе российского города Казань и стартует в 21:00 по бакинскому времени. На матче представителем УЕФА выступит армянин Армен Минасян. Первая игра между этими командами завершилась победой датчан со счетом 4:1.