Азербайджанский футболист приносит победу швейцарскому клубу

В Швейцарии прошли очередные матчи XVİ тура Суперлиги.

В Швейцарии прошли очередные матчи XVI тура Суперлиги.

Как передает Report, "Грассхоппер", за который выступает форвард сборной Азербайджана Ренат Дадашов, на своем поле обыграл клуб "Базель" (1:0). Единственный гол был забит на 34-й минуте, который стал четвертым для Рената в новом сезоне.

23-летний нападающий после игры сказал следующее: "Мы выходим на каждую игру, чтобы бороться. Это был один из наших самых важных матчей".

По словам форварда, в первой половине сезона было много взлетов и падений команды, но им удалось набрать 20 очков: "Теперь сосредоточу свое внимание к играм за национальную сборную".

На данный момент "Грассхоппер" занимает седьмое место.