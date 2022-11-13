Азербайджанский футболист приносит победу швейцарскому клубу

В Швейцарии прошли очередные матчи XVI тура Суперлиги.
Как передает Report, "Грассхоппер", за который выступает форвард сборной Азербайджана Ренат Дадашов, на своем поле обыграл клуб "Базель" (1:0). Единственный гол был забит на 34-й минуте, который стал четвертым для Рената в новом сезоне.
23-летний нападающий после игры сказал следующее: "Мы выходим на каждую игру, чтобы бороться. Это был один из наших самых важных матчей".
По словам форварда, в первой половине сезона было много взлетов и падений команды, но им удалось набрать 20 очков: "Теперь сосредоточу свое внимание к играм за национальную сборную".
На данный момент "Грассхоппер" занимает седьмое место.