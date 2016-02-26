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    ​Азербайджанский футболист подписал контракт с российским клубом

    Полузащитник Интера будет играт в Торпедо

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Армавирское "Торпедо", которое располагается на последней строчке турнирной таблицы первенства ФНЛ, объявило о подписании контракта с полузащитником Абдуллой Абациевым, последним клубом которого был "Интер" из Баку.

    Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт клуба.

    Главный тренер команды Валерий Карпин успел заявить новобранца в последний день трансферного окна. Интересно, что у футболиста российское гражданство, хотя он успел поиграть в свое время за сборную Азербайджана.

    Свой первый матч после зимней паузы "Торпедо" проведет 12 марта против "Томи".

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