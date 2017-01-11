Азербайджанский футболист подписал контракт с греческим клубом

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Футболист клуба "Сумгайыт" Амит Гулузаде подписал контракт с клубом АЕЛ, выступающим в Суперлиге Греции.

Как сообщает Report, об этом в соцсетях заявил сам полузащитник.

25-летний футболист подписал контракт сроком на 2.5 года. Команда находится на 13-й позиции, набрав 13 очков в 14 турах.

Отметим, что Амит Гулузаде за свою карьеру выступал в таких клубах, как "Нефтчи", "Раван", "Габала", в турецком "Эрджийеспор" и португальском "Атлетико".