Азербайджанский футболист может сменить в Германии свой клуб

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Бывший игрок сборной Азербайджана, сейчас носящий форму германского "Динамо" Руфат Дадашов может продолжить карьеру в немецком клубе третьей Лиги "Шпортфройнде".

Как передает Report со ссылкой на Revier Sport, представитель города Лотте заинтересован в 27-летнем нападающем.

Тренер команды Жозеп Лауманн сказал, что они подумывают о трансфере Дадашова. По его словам, лидирующий в северо- западной зоне среди бомбардиров с 19 забитыми в текущем сезоне голами форвард может усилить "Шпортфройнде": “Мы заинтересованы в Руфате Дадашове, забившем 19 голов в 18 играх сезона. Но мы должны проверить возможность этого. У футболиста имеется контракт с "Динамо" до конца сезона. Он может заполнить пустоту после ушедшего в "Регенсбург” Хамади Аль-Гаддиуни".

Сообщается, что "Шпортфройнде" заработает 30 – 75 тыс.евро от продажи Аль-Гаддиуни.

Отметим, что Руфат Дадашов в 2013-2014 годах участвовал в 16 играх в составе сборной Азербайджана и забил 4 гола. Сейчас в сборную получает приглашение его брат Ренат Дадашов.