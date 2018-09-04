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    Азербайджанский футболист избран лучшим игроком месяца в российском клубе

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский футболист Аяз Гулиев избран лучшим игроком августа в российском клубе "Ростов".  

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, в проведенном болельщиками голосовании 22-летний полузащитник стал первым.

    Вратарь команды Илья Абаев на втором, а полузащитник Алексей Инонов - третьем месте. 

    Отметим, что уроженец Азербайджана Аяз Гулиев был приглашен в национальную сборную России по футболу U21. 

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