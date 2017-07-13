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    Азербайджанский футболист еще на год отдан в аренду клубу "Анжи"

    По контракту Аяз Гулиев принадлежит московскому Спартаку

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Уроженец Азербайджана, футболист Аяз Гулиев еще на год отдан российской командой "Спартак" в аренду клубу "Анжи".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Махачкалы, контракт между двумя командами будет в силе до конца сезона 2017-2018.

    А.Гулиев надевал форму дагестанской команды и во второй половине прошлого сезона. Он вышел на 12 матчей.

    Отметим, что главным тренером команды "Анжи" является армянин Александр Григорян. 

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