Азербайджанский футболист еще на год отдан в аренду клубу "Анжи"

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Уроженец Азербайджана, футболист Аяз Гулиев еще на год отдан российской командой "Спартак" в аренду клубу "Анжи".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Махачкалы, контракт между двумя командами будет в силе до конца сезона 2017-2018.

А.Гулиев надевал форму дагестанской команды и во второй половине прошлого сезона. Он вышел на 12 матчей.

Отметим, что главным тренером команды "Анжи" является армянин Александр Григорян.