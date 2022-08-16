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Азербайджанский футболист: Бронза на Исламиаде - хороший показатель для нашей страны

Азербайджанский футболист: Бронза на Исламиаде - хороший показатель для нашей страны "Исламиада - очень важный турнир. И занять здесь третье место - хороший показатель как для команды, так и для нашей страны".
Футбол
16 августа 2022 г. 18:01
Азербайджанский футболист: Бронза на Исламиаде - хороший показатель для нашей страны

"Исламиада - очень важный турнир. И занять здесь третье место - хороший показатель как для команды, так и для нашей страны".

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, об этом сказал футболист сборной Азербайджана в возрасте до 23 лет Руфат Абдуллазаде, завоевавшей бронзовую медаль на V Играх исламской солидарности в Турции.

По словам Абдуллазаде, настрой в команде был хорошим: "Хотя многие игроки сборной - молодые ребята, все поддерживали друг друга. Благодаря этому единству мы заняли третье место".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı futbolçu: "İslamiadada bürünc medal qazanmaq yaxşı nəticədir"

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