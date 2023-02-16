О нас

Азербайджанский дзюдоист вышел в финал турнира "Большого шлема"

Азербайджанский дзюдоист вышел в финал турнира "Большого шлема" Азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров вышел в финал проходящего в Тель-Авиве (Израиль) турнира "Большого шлема".
Футбол
16 февраля 2023 г. 17:12
Азербайджанский дзюдоист вышел в финал турнира Большого шлема

Азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров вышел в финал проходящего в Тель-Авиве (Израиль) турнира "Большого шлема".

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 66 кг Сафаров в полуфинале победил Лашу Надирадзе (Грузия).

В поединке за золотую медаль он встретится с победителем пары Важа Маргелашвили (Грузия) и Альберто Мартин (Испания).

Другой дзюдоист из Азербайджана Балабяй Агаев в весовой категории до 60 кг в том же раунде проиграл Луке Мхеидзе (Франция). Спортсмен будет бороться за бронзовую медаль.

Отметим, что турнир "Большого шлема" завершится 18 февраля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Azərbaycan cüdoçusu finala yüksəlib

Самое важное

Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу
Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу
16 февраля 2023 г. 11:46
По поручению Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
ФотоПо поручению Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
16 февраля 2023 г. 10:06
По указанию Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
ФотоПо указанию Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
15 февраля 2023 г. 18:46
Число погибших при землетрясении в Турции граждан Азербайджана выросло до 10
Число погибших при землетрясении в Турции граждан Азербайджана выросло до 10
15 февраля 2023 г. 12:04
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
14 февраля 2023 г. 23:20
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино
14 февраля 2023 г. 15:00
Cостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
ФотоCостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
13 февраля 2023 г. 20:45
Азербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
13 февраля 2023 г. 10:01
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
10 февраля 2023 г. 22:29
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
10 февраля 2023 г. 18:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi