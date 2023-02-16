Азербайджанский дзюдоист вышел в финал турнира "Большого шлема"

Азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров вышел в финал проходящего в Тель-Авиве (Израиль) турнира "Большого шлема".

Азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров вышел в финал проходящего в Тель-Авиве (Израиль) турнира "Большого шлема".

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 66 кг Сафаров в полуфинале победил Лашу Надирадзе (Грузия).

В поединке за золотую медаль он встретится с победителем пары Важа Маргелашвили (Грузия) и Альберто Мартин (Испания).

Другой дзюдоист из Азербайджана Балабяй Агаев в весовой категории до 60 кг в том же раунде проиграл Луке Мхеидзе (Франция). Спортсмен будет бороться за бронзовую медаль.

Отметим, что турнир "Большого шлема" завершится 18 февраля.