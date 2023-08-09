Азербайджанский дзюдоист: Мы рады, что не вернулись с универсиады без медалей

Мы рады, что не вернулись с универсиады без медалей.

Мы рады, что не вернулись с универсиады без медалей.

Как передает Report , об этом заявил журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев азербайджанский дзюдоист Эльджан Гаджиев, завоевавший на XXXl Всемирной летней Универсиаде в китайском городе Ченду бронзовую медаль в командных соревнованиях.

Выступавший в весовой категории 90 кг спортсмен подчеркнул, что соревнования прошли в напряженной обстановке.

"Сначала соперниками стали спортсмены из США. Мы обыграли их со счетом 3:1. Магеррам Имамвердиев, выступавший в весовой категории 81 кг, был исключен из соревнований, так как получил штрафной балл. В итоге пришлось бороться с 4 спортсменами. Затем мы встретились с французскими дзюдоистами. Для нас это был один из главных поединков. Мы обыграли Францию со счетом 3:1, однако уступили сборной Узбекистана в полуфинале с минимальным счетом. В противостоянии за третье место сборная Азербайджана оказалась сильнее команды из Монголии. Таким образом мы завоевали в командных выступлениях третье место", - сказал Э.Гаджиев.