​Азербайджанский дэюдоист прошел в полуфинал чемпионата Европы

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В российском городе Казань стартовал чемпионат Европы по дзюдо.

Как сообщает Report, в первый день соревнований, представляющих важное значение с точки зрения приобретения лицензии на Летние олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, на татами вышли 4 азербайджанских дзюдоиста Орхан Сафаров, Ильгар Мушкевич, Тарлан Керимов и единственная женщина Аиша Гурбанлы, которой пришлось приостановить борьбу, проиграв Реке Пупп (Венгрия). Орхан Сафаров прошел в полуфинал чемпионата Европы. Ему придется обыграть итальянца Элиоса Манзи.

Победителю чемпионата предоставят 400 лицензионных очков. Окончательный рейтинговый список Международная федерация дзюдо опубликует в конце мая.

Отметим, что на чемпионате Европы Азербайджан в целом представляет 10 дзюдоистов. Чемпионат завершится 24 апреля.