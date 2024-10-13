Азербайджанский борец стал чемпионом Мировой серии в Хорватии

Азербайджанские борцы Рамиз Гасанов (80 кг) и Ибрагим Юсубов (90 кг), представлявшие страну на Мировой серии по пляжной борьбе в хорватском Порече, запомнились успешными выступлениями.

Азербайджанские борцы Рамиз Гасанов (80 кг) и Ибрагим Юсубов (90 кг), представлявшие страну на Мировой серии по пляжной борьбе в хорватском Порече, запомнились успешными выступлениями.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации борьбы Азербайджана, выступавшие под руководством тренера Ояна Назариани И.Юсубов защитил свой титул и стал трехкратным чемпионом мира, а Р. Гасанов удостоился бронзовой медали.

На пути к золоту И.Юсубов одолел молдаванина Траяна Капатину (3:0), украинца Назара Доду (3:0) и венгра Патрика Пюшпёки (3:0). В полуфинале он обыграл украинца Алексея Яковчука (3:2), а в финале снова встретился с Т. Капатиной. Победив соперника (3:1) и во второй раз, Ибрагим завоевал золотую медаль.

Р. Гасанов, также выступавший в группе А, на старте оказался сильнее француза Уго Куэно (2:0). Затем азербайджанский борец одолел грузина Рамаза Зоидзе (4:0) и серба Миляна Райича (3:0), выйдя в полуфинал как лидер группы. В 1/2 финала Р.Гасанов выиграл у Христофоридиса Христоса – 2:0, но проиграв в финале молдаванину Василе Диакону (0:2), завершил турнир с серебряной медалью.