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Азербайджанский боец победил армянина и стал чемпионом мира

Азербайджанский боец победил армянина и стал чемпионом мира Азербайджанский боец ​​ММА Ниджат Юсифов выиграл чемпионат мира, организованный Всемирной федерацией казачьего боя (WCFF) в Харькове, Украина.
Футбол
16 декабря 2021 г. 21:27
Азербайджанский боец победил армянина и стал чемпионом мира

Азербайджанский боец ​​ММА Ниджат Юсифов выиграл чемпионат мира, организованный Всемирной федерацией казачьего боя (WCFF) в Харькове, Украина.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории до 70 кг, в финале встретился с армянским атлетом, представляющий Украину Артуром Григоряном.

Наш соотечественник одержал в поединке безоговорочную победу. В турнире приняли участие более 1 000 спортсменов из 25 стран.

Напомним, что ранее Н.Юсифов также победил своего соперника в одном из турниров, проходящий в украинском городе Одесса.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı idmançı ermənini məğlub edərək dünya çempionu olub

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