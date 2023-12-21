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Азербайджанский боец ​​ММА: Мы здесь благодаря нашему Верховному главнокомандующему, шехидам и ветеранам

Азербайджанский боец ​​ММА: Мы здесь благодаря нашему Верховному главнокомандующему, шехидам и ветеранам Азербайджанцы смогли приехать в Ханкенди на футбольный матч благодаря Верховному Главнокомандующему, ветеранам и шахидам.
Футбол
21 декабря 2023 г. 13:14
Азербайджанский боец ​​ММА: Мы здесь благодаря нашему Верховному главнокомандующему, шехидам и ветеранам

Азербайджанцы смогли приехать в Ханкенди на футбольный матч благодаря Верховному Главнокомандующему, ветеранам и шехидам.

Об этом Report заявил в Ханкенди азербайджанский боец ​​ММА Тофик Мусаев.

Участник Отечественной войны, отправившийся в Ханкенди на игру "Карабах"-МОИК в 1/8 финала Кубка Азербайджана, с гордостью заявил: "Я горжусь тем, что в Ханкенди будет звучать государственный гимн Азербайджана. Трудно передать словами чувства от этого, от того, что здесь выступит президент Ильхам Алиев. Наши земли долго находились под оккупацией, но сейчас Азербайджан уже освободил их. Как участник Отечественной войны и как профессиональный боец я благодарен за эти чувства нашему президенту и ветеранам, склоняю голову перед памятью наших шехидов".

Т.Мусаев пожелал успехов обеим командам, заметив, что победит сильнейший.

Игра "Карабах" - МОИК на городском стадионе Ханкенди начнется в 14:00.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın MMA döyüşçüsü: “Ali Baş Komandanımızın, qazilərimizin, şəhidlərimizin sayəsində buradayıq”

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