Азербайджанский арбитр рассудит матч Исландия-Эстония

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский арбитр Рагим Гасанов получил назначение из УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт АФФА, рефери ФИФА рассудит матч Исландия-Эстония во 2-й группе отборочного раунда чемпионата Европы среди футбольных команд U21.

Его помощниками будут Яшар Аббасов и Акиф Амирали. Функцию четвертого судьи выполнит Омар Пашаев.

Отметим, что предстоящий 6 сентября матч Исландия-Эстония начнется в 20:45 по бакинскому времени.