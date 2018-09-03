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    Азербайджанский арбитр рассудит матч Исландия-Эстония

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский арбитр Рагим Гасанов получил назначение из УЕФА. 

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт АФФА, рефери ФИФА рассудит матч Исландия-Эстония во 2-й группе отборочного раунда чемпионата Европы среди футбольных команд U21. 

    Его помощниками будут Яшар Аббасов и Акиф Амирали. Функцию четвертого судьи выполнит Омар Пашаев. 

    Отметим, что предстоящий 6 сентября матч Исландия-Эстония начнется в 20:45 по бакинскому времени. 

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