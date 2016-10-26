Азербайджанский арбитр ФИФА получил назначение на отборочный матч ЧМ

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев получил назначение на матч очередного тура в европейских отборочных группах чемпионата мира 2018 года.

Об этом Report сообщил председатель Комитета судей АФФА Хагани Мамедов.

По его словам, А.Агаев рассудит один из намеченных на 13 ноября матчей. Какой именно матч будет поручен 29-летнему рефери, станет известно в ближайшие дни.

Отметим, что 13 ноября состоятся матчи Кипр - Гибралтар, Швейцария - Фарерские острова, Венгрия - Андорра, Болгария - Беларусь, Люксембург - Голландия, Португалия - Латвия, Бельгия - Эстония и Греция - Босния и Герцеговина.