 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанский арбитр ФИФА обслужил очередную игру в рамках группового раунда Лиги Европы

    Игра завершилась крупной победой гостей - 6:0

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский арбитр ФИФА Алияр Агаев обслужил очередную игру в рамках группового раунда Лиги Европы.

    Как передает Report, в столице Македонии, городе Скопье 30-летний судья был главным арбитром в матче группы L в рамках 3-го тура группового раунда Лиги Европы между местным "Вардаром" и испанским "Реал Сосьедадом".

    Его помощниками на линии были Зейнал Зейналов и Рза Мамедов, дополнительными помощниками - Рагим Рагимов и Орхан Мамедов, а четвертым судьей был Мюбариз Хашимов.

    Игра завершилась крупной победой гостей, 6:0. Покером отличился Виллиан Хосе. Агаев показал только одну желтую карточку. На 61-й минуте он наградил горчичником армянского защитника хозяев Ованнеса Хамбарцумяна.

    В этой встречи принимали участие бывшие легионеры "Хазар-Ленкорань" Никола Глигоров и Дейан Блажевски. Глигоров отыграл игру до конца, в то время как Блажевски был заменен на 46-й минуте. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi