Азербайджанский арбитр ФИФА обслужил очередную игру в рамках группового раунда Лиги Европы

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский арбитр ФИФА Алияр Агаев обслужил очередную игру в рамках группового раунда Лиги Европы.

Как передает Report, в столице Македонии, городе Скопье 30-летний судья был главным арбитром в матче группы L в рамках 3-го тура группового раунда Лиги Европы между местным "Вардаром" и испанским "Реал Сосьедадом".

Его помощниками на линии были Зейнал Зейналов и Рза Мамедов, дополнительными помощниками - Рагим Рагимов и Орхан Мамедов, а четвертым судьей был Мюбариз Хашимов.

Игра завершилась крупной победой гостей, 6:0. Покером отличился Виллиан Хосе. Агаев показал только одну желтую карточку. На 61-й минуте он наградил горчичником армянского защитника хозяев Ованнеса Хамбарцумяна.

В этой встречи принимали участие бывшие легионеры "Хазар-Ленкорань" Никола Глигоров и Дейан Блажевски. Глигоров отыграл игру до конца, в то время как Блажевски был заменен на 46-й минуте.