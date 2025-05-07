Азербайджанские ветераны футбола едут в Узбекистан на товарищеский матч

Ветераны футбола Азербайджана при поддержке Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и Министерства молодежи и спорта отправятся в Узбекистан.

Ветераны футбола Азербайджана при поддержке Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и Министерства молодежи и спорта отправятся в Узбекистан.

Об этом Report заявил председатель Союза ветеранов футбола Азербайджана Октай Абдуллаев.

По его словам, в Ташкенте планируется провести товарищеский матч между азербайджанскими и узбекскими ветеранами футбола, а также посетить памятник Гейдару Алиеву.

Абдуллаев добавил, что Федерация мини-футбола Азербайджана на 18 или 19 мая запланировала еще один матч, который состоится между членами тренерского корпуса клубов и ветеранами-футболистами "Нефтчи".

Председатель союза напомнил, что несколько дней назад они находились с визитом в Грузии, где встретились с местными ветеранами футбола, посетили памятник Гейдару Алиеву, однако по определенным причинам не смогли провести товарищеский матч.