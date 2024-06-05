О нас

Азербайджанские шахматистки выиграли в III туре молодежного чемпионата мира

Азербайджанские шахматистки выиграли в III туре молодежного чемпионата мира Азербайджанские шахматистки Аян Аллахвердиева, Нармин Абдинова и Сабина Рзалы одержали победу в III туре молодежного чемпионата мира в индийском Гандинагаре.
Футбол
5 июня 2024 г. 12:37
Азербайджанские шахматистки выиграли в III туре молодежного чемпионата мира

Азербайджанские шахматистки Аян Аллахвердиева, Нармин Абдинова и Сабина Рзалы одержали победу в III туре молодежного чемпионата мира в индийском Гандинагаре.

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, А.Аллахвердиева черными фигурами обыграла представительницу Индии Сапарью Гош, Н.Абдинова - Адвику Саруприю, а С.Рзалы - Хасини Камабатулу.

В соревновании по швейцарской системе в 11 туров участвуют 102 шахматиста из 44 стран. После 3-х туров, помимо Аян Аллахвердиевой и Нармин Абдиновой, максимальные результаты показали еще 6 игроков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan şahmatçıları dünya çempionatının III turunda qələbə qazanıblar

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
4 июня 2024 г. 11:05
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
30 мая 2024 г. 19:18
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
30 мая 2024 г. 18:24
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
29 мая 2024 г. 20:13
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:34
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:27
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:19
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi