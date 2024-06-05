Азербайджанские шахматистки выиграли в III туре молодежного чемпионата мира

Азербайджанские шахматистки Аян Аллахвердиева, Нармин Абдинова и Сабина Рзалы одержали победу в III туре молодежного чемпионата мира в индийском Гандинагаре.

Азербайджанские шахматистки Аян Аллахвердиева, Нармин Абдинова и Сабина Рзалы одержали победу в III туре молодежного чемпионата мира в индийском Гандинагаре.

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, А.Аллахвердиева черными фигурами обыграла представительницу Индии Сапарью Гош, Н.Абдинова - Адвику Саруприю, а С.Рзалы - Хасини Камабатулу.

В соревновании по швейцарской системе в 11 туров участвуют 102 шахматиста из 44 стран. После 3-х туров, помимо Аян Аллахвердиевой и Нармин Абдиновой, максимальные результаты показали еще 6 игроков.