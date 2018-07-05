Азербайджанские клубы воспользуются новшествами в турнирах УЕФА

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Футбольные клубы смогут совершать четвертую замену в дополнительное время в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял новые правила, касающиеся количества замен на турнирах под эгидой УЕФА. Теперь команды смогут совершить четвертую замену, если игра перешла в дополнительное время. При этом они не потеряют свое право, если в основное время матча использовали меньше трех замен. Изменения вступают в силу начиная с сезона-2018/19 и коснутся всех европейских турниров, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу наций, а также квалификации к чемпионату Европы - 2020.

В мае 2018 года Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил использование четвертой замены. Ранее данная практика была опробована на клубном уровне в матчах Кубка Англии и Германии, на уровне сборных - на олимпийском турнире в Бразилии, чемпионате мира среди женщин до 20 лет и Кубке конфедераций, а также в финале Золотого кубка КОНКАКАФ.

Впервые четвертую замену использовали в матче команд Португалии и Чили в полуфинале Кубка конфедераций 2017 года: на 116-й минуте португалец Желсон Мартинш вышел на замену вместо Андре Гомеша. Первыми на чемпионате мира этой возможностью воспользовалась сборная России. На 97-й минуте матча 1/8 финала против команды Испании главный тренер Станислав Черчесов выпустил на поле Александра Ерохина вместо Далера Кузяева.

Отметим, что в турнирах УЕФА выступят сборная и клубы Азербайджана.